- Mo Hayder, una dintre cele mai cunoscute scriitoare britanice de romane politiste, a murit marti la varsta de 59 de ani in urma complicatiilor cauzate de o boala neurodegenerativa, a anuntat o agentie literara din Marea Britanie, informeaza AFP. "Va anuntam cu tristete ca Clare Dunkel, autoarea…

- Trei muncitori din constructii, dintre care unul originar din Romania, au murit si doi erau inca dati disparuti sambata, a doua zi dupa prabusirea partiala a unei scoli la Anvers in Belgia, informeaza France Presse. “Din pacate, trebuie sa semnalam ca o a treia victima tocmai a fost gasita sub daramaturi.…

- Varianta coronavirusului detectata in India, numita Delta, este cu 50% mai contagioasa decit cea Alfa, detectata prima data in Marea Britanie, si este responsabila de raportarea a peste 400.000 de cazuri pe zi in aceasta tara asiatica. Despre aceasta relateaza un studiu preliminar, transmite Știri.md…

- Agronomul chinez Yuan Longping, devenit cunoscut dupa ce a creat primele soiuri hibride de orez, a murit sambata la varsta de 91 de ani in provincia Hunan din centrul Chinei, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters. Yuan, nascut in septembrie 1930, a ajutat China sa obtina orezul hibrid…

- "Vom ramane la locul unei presupuse explozii de gaz (...) care a provocat prabusirea a doua case si a avariat puternic o a treia", a anuntat politia din Lancashire, chemata la fata locului la ora locala 02.40 (01.40 GMT)."Din nefericire, puteam acum confirma ca un copil a murit si alte patru persoane…

- Imagini infioratoare au fost surprinse in Heysham, nord-vestul Angliei, in urma unei deflagrații cu urmari dramatice. Un copil și-a pierdut viața, iar alte patru persoane au fost ranite, au anunțat, duminica, oficialii politiei din Lancashire, via Twitter. Doua dintre victime au fost ranite grav. Totodata,…

- Aseara, 13 mai, a avut loc ceremonia de decernare a British Book Awards, ediția 2021, un eveniment cu tradiție in Marea Britanie, inițiat acum 31 de ani de publicația The Bookseller, cunoscut și ca „Premiile...