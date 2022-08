Stiri pe aceeasi tema

- Cea ma importanta modificare vizeaza extinderea duratei actuale a concediului paternal, de la 5 zile lucratoare la 10 zile lucratoare care sa fie efectuate cu ocazia nasterii copilului salariatului Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a publicat in transparenta decizionala un Proiect de Ordonanta…

- Guvernul a decis ca toți pensionarii cu venituri sub 2000 de lei sa incaseze in luna iulie 700 de lei in plus. Mnistrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca a taloanele pe luna iulie au inceput sa fie deja tiparite. „A inceput tiparirea taloanelor de pensie aferente lunii iulie, care conțin ajutorul financiar…

- Guvernul a aprobat joi Ordonanta de Urgenta ce prevede acordarea unui ajutor de 700 lei pentru pensionarii din sistemul public si militar cu venituri sub 2.000 lei/luna, a anuntat ministrul Muncii, Marius Budai. Am adoptat, astazi, Ordonanta de Urgenta care prevede acordarea unui ajutor de 700 de lei…

- N. Dumitrescu Printre actele normative aprobate, la sfarșitul saptamanii trecute, de catre Guvern, se regasește și cel care vizeaza acordarea unei sume de bani, luna viitoare, unei anumite categorii de pensionari. Așa cum s-a anunțat in mod oficial, este vorba despre acordarea unui ajutor financiar…

- Social Acordarea sprijinului unic de 700 lei in luna iulie a fost aprobata de Guvern iunie 3, 2022 09:25 Guvernul a aprobat in ședința de joi, 2 iunie, acordarea ajutorului financiar de 700 de lei, in luna iulie, pensionarilor ale caror venituri sunt mai mici sau egale cu 2000 lei. Beneficiarii…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi acordarea unui ajutor financiar in valoare de 700 de lei pentru pensionarii din sistemul public, sistemul pensiilor militare de stat si pentru beneficiarii de drepturi prevazute de legi cu caracter special, ale caror venituri sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei,…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, ieri, proiectul de lege prin care cuantumul brut al salariilor de baza, al soldelor, al indemnizatiilor de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se majoreaza cu o patrime din diferenta de salariu prevazuta de Legea salarizarii unitare 153/2017,…

- Presedintele a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea…