MMSS: 899 persoane au suferit accidente de muncă în primul trimestru din 2022; 14 şi-au pierdut viaţa Un numar de 899 persoane au suferit accidente de munca in primul trimestru al acestui an, cu 273 mai putine fata de aceeasi perioada din 2021, iar 14 dintre acestea si-au pierdut viata (minus 50%), conform statisticilor Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale. Sectoarele economiei nationale in care au fost cele mai multe accidente de munca in trimestrul I 2022 sunt: Comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor – 78 de accidentati, reprezentand 8,7% din totalul accidentatilor din economia nationala; Transporturi terestre si transporturi prin conducte – 47 de accidentati… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

