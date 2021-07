Stiri pe aceeasi tema

- Masurile de prevenire a unor situatii neplacute cu care s-ar putea confrunta lucratorii romani pe piata muncii din statele membre ale Uniunii Europene (UE) sunt esentiale si fac parte din Planul de actiuni pentru informarea si protectia cetatenilor care migreaza in scop lucrativ, elaborat de Ministerul…

- Proiectul de lege privind reducerea varstei de pensionare a minerilor și energeticienilor a fost adoptata miercuri de deputați, cu 302 voturi pentru, patru abțineri și un vot impotriva. Votul a fost dat in ziua in care reprezentanții lor au protestat pe holurile Parlamentului pentru recunoașterea drepturilor…

- Presedintele Iohannis a subliniat necesitatea flexibilitatii intre statele Uniunii Europene in ceea ce priveste educatia si piata muncii.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Summitul privind problematica sociala care are loc la Porto, in Portugalia, ca sistemele de educatie din statele…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri noi obligații pentru agențiile de plasare a forței de munca in strainatate, astfel incat romanii care pleaca la munca in afara țarii sa fie mai bine protejați. Actul normativ prevede noi obligații pentru agenții de plasare a forței de munca in strainatate și…

- Guvernul a aprobat, miercuri, proiectul de OUG privind noi masuri pentru a crește gradul de protecție a cetațenilor români care lucreaza în strainatate. Actul normativ prevede noi obligații pentru agenții de plasare a forței de munca în strainatate și a furnizorilor de servicii de…

- Masurile de stimulare a ocuparii si de protejare a locurilor de munca implementate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, precum si de alte ministere din Guvern isi arata efectele pozitive in actualele conditii de pandemie, a anuntat, luni, ministrul de resort, Raluca Turcan. Intr-o…

- Criza sanitara și reculul economic nu au avut, in mod paradoxal, efect in piața muncii. Conform ministrului Muncii, Raluca Turcan, numarul de contracte noi a crescut fața de perioada anterioara declanșarii epidemiei cu peste 107.000. Informația a fost prezentata luni de Turcan, pe Facebook. „Informațiile…

- Raluca Turcan: „Masurile de stimulare a ocuparii și de protejare a locurilor de munca implementate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și de alte ministere din Guvern iși arata efectele pozitive in actualele condiții de pandemie. De pilda, informațiile cuprinse in Registrul General de…