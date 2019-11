Stiri pe aceeasi tema

- Numarul salariatilor cetateni straini non-UE inregistrati cu contracte individuale de munca active era, la inceputul lunii noiembrie, de 29.681, conform datelor furnizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale la solicitarea AGERPRES. Cei mai multi salariati straini non-UE se regaseau in domeniul…

- Peste 100 de cetațeni straini iși desfașoara activitatea pe raza județului Ialomița. Potrivit Biroului pentru Imigrari al Județului Ialomița, selectarea angajaților de peste hotare a devenit un fenomen in continua amploare la nivelul județului nostru. Angajatorii prefera forța de munca din afara granițelor…

- Echipati cu veste galbene si casti de protectie, aproximativ 30 de vietnamezi muncesc pe un santier de constructii din sudul Bucurestiului, in conditiile in care, din cauza deficitului de mana de lucru care ameninta sa opreasca economia, Romania a inceput sa ii curteze pe muncitorii asiatici, transmite…

- Brasovenii si turistii vor putea obtine, si in acest an, sambata, "vize" de o zi pentru tari europene, dar si exotice, in cadrul Festivalului Ziua Multiculturalitatii, un eveniment aflat la a saptea editie, organizat de Centrul Regional de Integrare pentru Straini din Brasov.Evenimentul,…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat ca perioada de inscriere pentru Diversity Visa Program (DV-2021), cunoscut sub numele de “Loteria Vizelor”, va incepe miercuri, 2 octombrie 2019, la 12:00pm EDT (7:00pm ora Romaniei) și se va incheia marți, 5 noiembrie 2019, la 12:00pm EST (7:00pm…

- Revoluția roboților. Mai mult de jumatate dintre angajati se simt amenintati de automatizare și cred ca locurile lor de munca vor disparea in 10 ani Mai mult de jumatate dintre angajatii de la nivel global se simt amenintati de automatizare si cred ca locurile lor de munca vor fi schimbate semnificativ…

- Aproximativ 40.000 de cetateni straini muncesc oficial in Romania, cei mai multi venind sa lucreze in tara noastra din Turcia, Vietnam, Italia, Republica Moldova sau China. Cifra s-a dublat in ultimii sapte ani.

- Cei mai multi au venit din Vietnam (peste 2.000), dar si din Republica Moldova, Sri Lanka, Nepal si India, potrivit Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI). Cota de lucratori migranti care pot fi admisi pe piata muncii din Romania a fost majorata la 20.000 de avize de munca in 2019, de la 15.000…