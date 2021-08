Stiri pe aceeasi tema

- Neatenția la volan a facut din nou victime. Trei persoane au murit azi dimineața intr-un accident care a avut loc intre Roman și Bacau. In urma cu trei zile, pe același drum au murit alte șapte persoane.

- IGSU transmite ca in week-end-ul care tocmai a trecut 24 de persoane si-au pierdut viata in accidente rutiere. Conform datelor IGSU, peste 3.500 de persoane au fost asistate medical de echipajele SMURD Echipajele IGSU au avut, in weekend, 4.347 de interventii in situatii de urgenta, actionand pentru…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca de la inceputul anului in curs, in Romania au aparut circa 100.000 de noi locuri de munca, mai ales pe perioada nedeterminata, ceea ce reprezinta un lucru incurajator. "De…

- Social ITM Teleorman, campanie de informare pentru cetațenii care doresc sa lucreze in Germania iunie 10, 2021 09:40 Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Teleorman susține campania “Informeaza-te, lucreaza legal și cunoaște-ți drepturile pentru a fi protejat!”, demarata de Ministerul Muncii și…

- Pana acum, cei afectați de epidemii nu se numarau printre potențialii beneficiari ai ajutoarelor de urgența, deși și autoritațile centrale și cele locale puteau acorda aceste ajutoare.Este vorba de noua lege pentru modificarea si completarea legii 416/2001 privind venitul minim garantat, promulgata…

- Nu exista nicio intentie de a elimina pensionarea anticipata si nici de a majora stagiul minim de cotizare la 35 de ani, a transmis luni seara Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS). Reprezentanții instituției au catalogat drept „absurde” aceste zvonuri, vehiculate de social-democrați. Precizarile…

- Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 2021 - 2027 si Planul de actiuni pentru implementarea acesteia au fost aprobate de Guvern in sedinta de miercuri, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, arata Agerpres. Conform sursei citate, Strategia Nationala…

