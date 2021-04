Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Viziru a povestit despre viața in Germania și despre schimbarile care s-au produs in toți aceștia șapte ani de cand a parasit Romania. Cum o duce fostul actor in aceasta perioada și care este ocupația de la moment? Lucian Viziru, despre viața din Germania Celebrul fost actor din cele mai urmarite…

- Au fost efectuate peste 70.000 de verificari la nivel national In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19. Peste 6.900 de politisti, impreuna cu jandarmi, politisti…

- Ministerele Muncii si Educatiei lanseaza un parteneriat pentru scolarizarea somerilor fara studii, relateaza Agerpres. Ministerul Educatiei va asigura locuri si conditii de calificare profesionala pentru acele persoane care sunt apte de munca, dar care nu au studii primare sau gimnaziale finalizate,…

- In sucevean care a lucrat 29 de ani in agricultura are calculata o pensie in baza contributiei in valoare de 591 de lei, a transmis, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan , pe Facebook. "Dupa 29 de ani de munca in sistemul agricol, pensia de batranete calculata in baza contributiei…

- Comisia de Munca a adoptat, miercuri, o serie de amendamente transmise de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru a modifica și completa OUG nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice…

- Peste 4.000 de sanctiuni contraventionale in valoare de aproximativ 814.000 de lei au fost aplicate de autoritati, in ultimele 24 de ore, in urma actiunilor pentru limitarea raspandirii virusului COVID-19. "In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte…

- CHIȘINAU, 12 feb – Sputnik, Nikita Cikunov. Pe masura apropierii lucrarilor sezoniere, experții și antreprenorii vorbesc tot mai frecvent despre lipsa forței de munca in agricultura ruseasca. Guvernul rus a reacționat la solicitarile insistente ale fermierilor de a permite accesul in țara a migranților.…

- Peste 3.790 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 700.000 de lei, au fost aplicate in ultimele 24 de ore de Politia Romana in contextul actiunilor pentru limitarea raspandirii COVID-19, informeaza, joi, IGPR. Conform unui comunicat transmis AGERPRES, peste 6.800 de politisti,…