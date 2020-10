Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe si Ministerul Muncii arata, dupa adoptarea de catre Consiliul Uniunii Europene a Concluziilor privind imbunatatirea conditiilor de munca si de viata ale lucratorilor sezonieri si ale altor lucratori mobili, ca intre principiile enuntate de acestea se regasesc aspecte promovate…

- Informatiile din arhiva electronica a caselor de pensii publice vor putea fi folosite pentru calcularea perioadelor de cotizare la sistemul public de pensii, in situatia in care carnetele de munca ale beneficiarilor sunt deteriorate sau pierdute, potrivit prevederilor unei ordonante de urgenta adoptate…

- Pentru ca piata muncii este in continua schimbare, in contextul epidemiei cu noul coronavirus care impune, ca prima masura de limitare a pandemiei, distantarea fizica, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a organizat luni, 7 septembrie, o dezbatere care a avut ca tema "Digitalizarea si simplificarea…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale propune infiintarea unui registru electronic denumit Reforma, care sa cuprinda si salariatii din sectorul bugetar, si care va fi dezvoltat si administrat de Inspectia Muncii, potrivit unui proiect de Ordonanta lansat in dezbatere publica. "Prezentul…

- In Romania exista in prezent un numar de 5.580.000 de salariati activi, cu doar 640 de angajati mai putin decat in luna ianuarie, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, la postul public de televiziune. Ministrul Muncii a sustinut ca cifrele prezentate recent…

- In primul trimestru din acest an, 746 de persoane au suferit accidente de munca, cu 50% mai putine fata de aceeasi perioada din 2019. Sectoarele unde au fost consemnate cele mai multe accidente de munca mortale au fost in construcții, silvicultura si exploatare forestiera, arata datele furnizate de…

- Un numar de 746 de persoane au suferit accidente de munca in primul trimestru din acest an, cu 48,9% mai putine fata de aceeasi perioada din 2019, iar dintre acestea 12 si-au pierdut viata, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS). Cele mai multe accidente…

- S-a infiintat bursa locurilor de munca in domeniul contructiilor – “Construim impreuna”. Asociația Romana a Constructorilor de Autostrazi (ARCA), Ministerul Muncii și Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca infiinteaza o bursa a locurilor de munca in domeniul contructiilor, numita “Construim…