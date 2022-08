Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - FCU Craiova | Oltenii au decis sa nu ofere niciun interviu la finalul meciului cu roș-albaștrii de pe Arena Naționala. FCU Craiova boicoteaza relația cu mass-media dupa meciul cu FCSB. Decizia a fost luata din cauza faptului ca oltenii sunt nemulțumiți de ora la care se disputa partida. ...

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, spune ca aproape 10.000 de bilete au fost deja vandute pentru meciul cu FCU Craiova, programat duminica, de la ora 22:30. FCSB - FCU Craiova va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Dunajska Streda -…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali (64 de ani), i-a criticat pe Darius Olaru si Octavian Popescu dupa meciul disputat duminica seara, cu Universitatea Cluj, scor 1-1. Omul de afaceri a declarat ca jucatorii s-au crezut vedete. Gigi Becali s-a aratat deranjat ca Olaru a pus rezultatul pe seama arbitrajului.…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general de la FCSB, spune ca Octavian Popescu (19) valoreaza 50 de milioane de euro, de 10 ori mai mult decat Rareș Ilie (19), vandut de Rapid la Nice, in Ligue 1. FCSB nu face niciun pas inapoi in cazul lui Octavian Popescu, jucator in schimbul caruia patronul Gigi…

- Sepsi a cucerit prima Supercupa a Romaniei din istoria clubului, dupa 2-1 cu CFR Cluj. Dan Petrescu, antrenorul „feroviarilor”, se declara ingrijorat de golul doi primit de echipa sa. In minutul 85, CFR presa și a obținut un corner in partea stanga. Petrila a executat scurt, i-a pasat lui Deac, a reprimit,…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, susține ca Florinel Coman (24 de ani) va fi un om de baza la FCSB incepand cu sezonul viitor. Astfel, Tavi Popescu (19) ar urma sa fie retras inter. „Octavian Popescu poate sa joace inter. Am incercat la meciul cu Craiova (n.r. 0-2) sa-l folosim in dreapta…

- Sepsi Sfantu Gheorghe a invins-o pe CS Universitatea și la returul semifinalei Cupei Romaniei, scor 1-0 (2-1 in tur) și va juca in ultimul act impotriva lui FC Voluntari. Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, a rabufnit la adresa arbitrului Horațiu Feșnic. In minutul 4 al meciului din Banie, Sepsi…

- FCSB joaca in aceasta seara in „Banie” un meci crucial pentru lupta la titlu in fața celor de la CSU Craiova. Elevii lui Toni Petrea au avut parte insa de o supriza neplacuta inaintea partidei. Dupa succesul de sambata al celor de la CFR Cluj, 6-0 cu FC Argeș, FCSB are nevoie de victorie pentru a mai…