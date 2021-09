Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul dintre CSA Steaua și FCSB continua. De aceasta data, Mihai Stoica, managerul vicecampioanei Romaniei, a ținut sa compare numarul de suporteri pe care cele doua echipe l-au avut in debutul acestui sezon. ...

- Edi Iordanescu (43 de ani) a recunoscut joi, la prima conferința de presa in calitate de antrenor al FCSB-ului, ca și-ar dori ca echipa lui sa evolueze pe noul stadion din Ghencea, locul unde tatal sau a scris istorie. In prezent, din cauza conflictului dintre CSA Steaua și FCSB, accesul clubului lui…

- Finantatorul Gigi Becali a declarat, miercuri, ca a facut cerere la MAPN ca echipa FCSB sa joace pe noul stadion Steaua, recent inaugurat. "Am facut cerere, pentru ca noi facem totul sub forma legala, in baza legii si noi am facut o cerere. Am facut cerere si la Arcul de Triumf si au spus…

- Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului, a participat la conferința de presa dinaintea meciului de la Botoșani. Printre declarații, oficialul vicecampioanei a strecurat și o gluma la adresa lui Bogdan Chipirliu, atacantul Stelei. Vorbind despre felul in care Armata gestioneaza noul stadion „Steaua”…

- Iulian Miu (44 de ani), oficial al celor de la CSA Steaua, spune ca va demisiona daca FCSB primește acceptul sa joace pe stadionul din Ghencea. Iulian Miu a fost unul dintre cei mai vocali susținatori ai proiectului de la CSA Steaua. A fost secundul lui Daniel Oprița, iar in perioada recenta a ocupat…

- Manager general al clubului FCSB, Mihai Stoica, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca spera ca formatia sa sa nu mai fie alungata din Bucuresti si sa fie obligata sa evolueze in provincie, el precizand ca isi doreste ca meciurile de pe teren propriu sa se dispute pe Arena Nationala sau…

- Ajunsa in esalonul secund, formatia bucuresteana a ratat schimbarea statutului juridic, pentru a dobandi dreptul de a promova in Liga I. Consolarea consta in faptul ca, incepand din noul sezon, va evolua pe o arena ultramoderna.

- CSA Steaua retrage numarul 7, facut celebru la roș-albaștri de Marius Lacatuș! Anunțul oficial va fi facut miercuri, pe 7 iulie, cand noul Ghencea va fi inaugurat cu amicalul contra celor de la OFK Belgrad. „Ne-am dorit sa fie o surpriza atat pentru Marius Lacatuș, cat și pentru toți steliștii, deși…