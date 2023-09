Stiri pe aceeasi tema

- Octavian Popescu (20 de ani) s-a declarat șocat dupa FCSB - Universitatea Craiova 3-0 ca nu a fost convocat la naționala U21. Intr-o reacție oferita pentru GSP, Daniel Pancu (46), selecționerul reprezentativei de tineret, susține ca nu are nimic personal cu Tavi, doar ca fotbalistul roș-albaștrilor…

- Octavian Popescu (20 de ani) s-a declarat șocat dupa FCSB - Universitatea Craiova 3-0 ca nu a fost convocat la naționala U21. Gigi Becali (65), patronul roș-albaștrilor, il taxeaza pe mijlocașul ofensiv. Tavi Popescu s-a aratat extrem de deranjat dupa meciul contra oltenilor de faptul ca nu a fost convocat…

- Viorel Moldovan (51 de ani), fostul mare internațional, l-a ascultat pe Octavian Popescu (20 de ani) dupa FCSB - Universitatea Craiova 3-0, și l-a certat pe mijlocașul stanga pentru declarațiile oferite. Tavi Popescu s-a aratat extrem de deranjat dupa meci de faptul ca nu a fost convocat la naționala…

- Gigi Becali l-a facut praf pe Octavian Popescu, dupa atacul jucatorului la Pancu. Octavian Popescu a spus ca a fost socat de faptul ca Daniel Pancu nu l-a convocat la echipa nationala de tineret a Romaniei. Gigi Becali a spus , ironic, ca si el are ceva cu Tavi Popescu. Jucatorul l-a acuzat pe selectionerul…

- Darius Olaru, capitanul de la FCSB, a marcat doua goluri din pasele lui Octavian Popescu impotriva Universitații Craiova, scor 3-0, iar la finalul partidei și-a laudat coechipierul. Dupa Olaru, la declarații a venit și Tavi, care s-a declarat șocat ca nu a fost convocat de Daniel Pancu la naționala…

- Mihai Stoica l-a criticat public pe Octavian Popescu. Oficialul FCSB nu intelege cum Octavian Popescu a privit impasibil faza golului 2 marcat de UTA in meciul cu FCSB. Godberg Cooper a adus victoria aradenilor, cu 2-1, cu FCSB. Tavi Popescu se afla langa Cooper, dar nu a intervenit. Ros-albastrii evoluau…

- Mihai Stoica (58 de ani) a taxat indolența aratata de Octavian Popescu (20 de ani) la golul de 2-1 din UTA - FCSB. Godberg Cooper a marcat golul decisiv al meciului UTA - FCSB. Reușita a venit in minutul 60, cand vicecampioana juca in inferioritate numerica. Andrei Vochin, consilierul președintelui…

- Octavian Popescu (20 de ani) a marcat un gol superb pentru FCSB, in meciul cu Oțelul din etapa a treia din SuperLiga. Tavi a fost titularizat in partea stanga a atacului, in locul lui Florinel Coman, odihnit pentru meciul retur cu CSKA 1948 Sofia, de joi. Iar faptul ca a fost mutat pe postul lui de…