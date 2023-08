Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a vorbit imediat dupa victoria „cainilor” cu Voluntari, scor 3-2. Nicolescu s-a aratat incantat de modul in care Dinamo a caștigat, cu gol in minutul 87. „Cainii” au avut și noroc in prelungiri, cand Sigurjonsson a tras pe langa poarta din penalty.…

- Ovidiu Burca, tehnicianul celor de la Dinamo, a trasat principalele concluzii dupa victoria dramatica reușita de „caini” pe terenul lui FC Voluntari, scor 3-2. „A fost un meci care m-a consumat foarte tare. Au fost niște momente complicate spre finalul lui. Dar cu ceea ce trebuie sa ramanem este spiritul…

- Dinamo a invins-o pe FC Botoșani, scor 1-0, in runda cu numarul 5 din Superliga. Ovidiu Burca, antrenorul „cainilor”, a simțit o descatușare la finalul victoriei de pe „Arcul de Triumf”. Ovidiu Burca e de parere ca victoria a fost una meritata și așteapta o prestație asemanatoare runda viitoare, in…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a apreciat gestul viral al lui Florinel Coman din derby-ul caștigat 2-1 contra lui Dinamo. In minutul 42 al derby-ului de pe arena Arcul de Triumf, din peluza destinata „cainilor” a zburat un telefon. Florinel Coman s-a ferit…

- Andrei Ivan surprinde dupa victoria cu Dinamo. Jucatorul Universitații Craiova a avut un mesaj direct pentru Eugen Neagoe, dupa partida cu echipa din Ștefan cel Mare. Universitatea Craiova a reușit sa caștige duelul cu Dinamo, de pe stadionul „Arcul de Triumf”. Pentru echipa din Banie au marcat Ivan…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, spera ca marți dimineața sa fie parafat contractul pentru „punerea in dispoziție” a arenei din Ghencea. FCSB - Dinamo (etapa #2 din Superliga) se disputa sambata, 22 iulie, de la ora 21:30. Duelul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, și Ovidiu Burca, antrenorul lui Dinamo, au analizat posibilitatea ca primul derby al sezonului urmator sa nu se joace pe Arena Naționala. Cel mai mare stadion al țarii va fi indisponibil pentru fotbal in prima luna in care campionatul…

- Ionuț Negoița, 49 de ani, ex-patronul ”cainilor”, a declarat ca se gandește la a reveni candva la Dinamo, dar numai ca acționar minoritar cel mult Dinamo a invins FC Argeș, scor 6-1, in prima manșa a barajului de Liga 1, returul fiind duminica seara in Trivale. La finalul partidei, la conferința de…