- Grupul german de inginerie si tehnologie Siemens a constatat o modificare a comportamentului de investitii cu privire la China in randul unor clienti, pe fondul cresterii tensiunilor intre Washington si Beijing, a declarat joi directorul general Roland Busch, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Potrivit…

- In cursul vizitei in Bulgaria, Volodimir Zelenski a transmis autoritaților acestei țari balcanice lista de arme de care are nevoie Ucraina, transmite publicația Novinite, citandu-l pe ministrul bulgar al apararii, Todor Tagarev, noteaza RIA, potrivit Rador.Cand ministrul a fost intrebat daca Zelenski…

- Ministrul olandez al Educației, Dennis Wiersma, și-a dat demisia dupa mai multe plangeri privind un comportament inadecvat, a anunțat el joi, informeaza Rador.Intr-o declarație, politicianul in varsta de 37 de ani, care face parte din același partid liberal ca prim-ministrul Mark Rutte, a spus ca…

- Ambasadoarea Statelor Unite in Rusia, Lynne Tracy, este așteptata sa se intalneasca cu omologul sau rus la Washington, DC, a transmis vineri pe Twitter Ambasada SUA la Moscova, informeaza Rador.Lynne Tracy și ambasadorul rus in SUA, Anatoli Antonov, au discutat o serie de probleme bilaterale, inclusiv…

- Trupa ZMEI3 va concerta in capitala americana, pe scena prestigioasei John F. Kennedy Center for Performing Arts, una dintre cele mai renumite scene internationale pentru organizarea de evenimente culturale si artistice din Washington, parte a unui amplu program al Ambasadei Romaniei, intitulat “Romania…

- Subsecretara Trezoreriei SUA, Jay Shambaugh, l-a intalnit, vineri, pe noul ambasador al Chinei in Statele Unite, Xie Feng, informeaza Rador.Aceștia au purtat discutii menite sa mentina comunicarea deschisa intre cele mai mari doua economii are lumii, a comunicat Trezoreria. CITESTE SI Tragedie…

- Raspunzand la o intrebare adresata de reprezentantii presei despre cum comenteaza asistența militara anunțata de Statele Unite, miercuri, 31 mai, pentru Ucraina, ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, a afirmat ca Administrația SUA alimenteaza intens escaladarea crizei prin aprovizionarea…

- FCU Craiova i-a reziliat contractul mijlocașului belgian Francois Marquet (28 de ani), legitimat la club in ultimele doua sezoane. FCU Craiova a renunțat la Francois Marquet, fotbalist care a jucat puțin in acest sezon, doar 17 meciuri, majoritatea ca rezerva. Contractul i-a fost reziliat de comun acord,…