- Studiul de prefezabilitate pentru magistrala I de metrou și trenul metropolitan din județul Cluj indeplinește condițiile de aprobare, a anunțat joi Ministerul Dezvoltarii, potrivit Agerpres. Trenul metropolitan va merge pe ruta Gilau – Florești – Cluj – Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida. Investiția…

- Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes național și locuințe va dezbate joi, la MLPDA, studiul de prefezabilitate pentru magistrala I de metrou și trenul metropolitan din județul Cluj, relateaza Mediafax.Consiliul va discuta studiile de prefezabilitate și de fezabilitate…

- Sectorul constructiilor a crescut, in ultimul an, cu peste 12%, in paralel cu reducerea termenului de plata a facturilor inaintate Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA), la 30-45 de zile pentru proiectele finantate prin PNDL, a declarat duminica, la Deva, secretarul…

- Studiul de fezabilitate pentru constructia liniei 4 de metrou Lac Straulesti - Gara Progresul, tronsonul Gara de Nord - Gara Progresul, va fi discutat, joi, intr-o sedinta a Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte, la Ministerul Lucrarilor Publice,…

- Primaria Florești a adoptat hotarare privind Studiul de Prefezabilitate pentru Tren Metropolitan Florești - Cluj-Napoca - Baciu - Apahida - Jucu - Bontida.”Azi este o zi importanta in istoria Florestiului.Azi am adoptat hotarare privind Studiul de Prefezabilitate pentru Tren Metropolitan Florești -…

- Guvernul ar urma sa aloce din Fondul de interventie suma de 59.597.000 de lei pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitatile naturale din mai multe judete, potrivit unui proiect de hotarare de guvern pus in dezbatere publica, marti, de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii…

- In jurul orei 16.00, s-a produs un accident rutier in localitatea Floresti. Un conducator auto de 23 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa pe DN1 E60, din directia Gilau spre Cluj-Napoca, nu s-ar fi asigurat corespunzator la schimbarea benzii de circulație, intrand in coliziune fata-spate…