Stiri pe aceeasi tema

- Optsprezece contracte de finantare, in valoarea totala de aproape 200 de milioane de lei au fost semnate, miercuri, de ministrul Dezvoltarii, Ion Stefan, prin POR 2014-2020, intre acestea fiind unele care vizeaza modernizarea unor unitati de invatamant sau a unor strazi.Ministrul Lucrarilor…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a semnat, miercuri, electronic, 18 contracte de finantare, in valoare totala de aproape 200 de milioane de lei, pentru dezvoltarea unitatilor administrativ-teritoriale din Romania si a mediului de afaceri prin Programul Operational…

- Ion Stefan, ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, a semnat, astazi, joi, 23 aprilie, 9 contracte de investitii pentru implementarea unor proiecte finantate prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, printre care reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului…

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei anunta ca au fost semnate 24 de contracte de investitii finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020, 17 dintre acestea vizand proiecte care vor fi demarate in mai multe unitati administrativ-teritoriale din Romania si 7 investitii…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a anuntat, luni, ca pana pe data de 15 aprilie, cel tarziu, va fi dat ordinul incepere a lucrarilor la Cazinoul din Constanta, in conditiile in care MLPDA a obtinut autorizatia de construire. "Am obtinut autorizatia de construire…

- Ziarul Unirea Primul Spital Regional din zona Ardealului, o investitie de peste 500 de milioane de euro, va fi construit la Cluj. 107 luni, durata de implementare Primul Spital Regional din zona Ardealului, o investitie de peste 500 de milioane de euro, va fi construit in zona Floresti, județul Cluj…

- Primul Spital Regional din zona Ardealului, o investiție de peste 500 de milioane de euro, va fi construit in zona Florești, județul Cluj. Contractul de finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a fost semnat joi de Ion Ștefan, ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii și administrației,…

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA) va continua implementarea si finantarea tuturor obiectivelor de investitii pentru care exista contracte in vigoare, semnate in cadrul PNDL (etapele I si II). Pentru evitarea propagarii unor informatii nereale privind derularea Programului…