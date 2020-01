Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei informeaza ca, pana la data de 31 martie, unitatile administrativ-teritoriale pot trimite la MLPDA solicitari de finantare pentru proiecte de reabilitare, modernizare sau infiintarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica…

- In vederea verificarii exactitatii si conformitatii datelor, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA) a efectuat controale la unele obiective de investitii finantate prin Programul national de dezvoltare locala (PNDL) pentru care, in perioada 22 noiembrie - 31 decembrie 2019,…

- Ministrul Ion Stefan a declarat luni ca in urma controalelor efectuate de Corpul de control al Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei si de reprezentantii Inspectoratului de Stat in Constructii, in perioada 7-18 ianuarie, au fost gasite in neregula lucrari in valoare de 53 de…

- Ministrul Dezvoltarii Regionale, Ion Stefan s-achinuit, luni, in sedinta de Guvern, sa pronunte cuvantul PNDL.Ion Stefan s-a chinuit sa pronunte PNDL dar nu a reusit "Pentru PNLD, PNDL 2...PND...Eu, ocupandu-ma mai mult de PNL..", a spus razand minisrul. Orban a intervenit: "Spuneti, domnule ministru".…

- Liberalul Mihail Vestea a fost numit miercuri secretar de stat la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, de catre premierul Ludovic Orban. Mihail Veștea are o avere impresionanta, de 100 de milioane de euro, toate pe numele rudelor, in timp ce in declarația sa de avere se lauda…

- Orașul Alexandria va cumpara pe bani europeni zece autobuze electrice, printr-un program european. Vor fi reabilitate și unele zone pietonale, dar și piste de biciclete, scrie Mediafax.Proiectul are o valoare totala de circa 200 de milioane de lei si este implementat de Ministerul Lucrarilor…

- 1.235 de aradeni au depus, pana acum, la cele patru centre ale Directiei de Asistenta Sociala (DAS) Arad, cereri pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei pentru sezonul rece 2019-2020. Sunt cu 26% mai putini decat in 2018 (cand am avut 1.670 de solicitari) si cu 54% mai putini decat in…

- Plenul reunit al Parlamentului se reuneste, luni, pentru votul de investire a Guvernului propus de premierul desemnat Ludovic Orban. Sedinta incepe la ora 14.00. DC News va transmite in format LIVE TEXT cele mai importante declaratii din Parlamentul Romaniei, precum si rezultatul votului.Conform…