- Comunicat de presa Afecțiunile musculo-scheletice (AMS) reprezinta cea mai frecventa problema legata de sanatate, din Europa, afectand milioane de lucratori. Post-ul ITM: Angajatorii sunt obligați sa ia masuri pentru reducere riscului afecțiunilor musculo-scheletice apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a participat, vineri, la dezbaterea cu tema”De ce uitam? Ce am facut cu cladirile degradate?”, organizata de Biblioteca Academiei Romane. ”In ultimii 30 de ani au fost consolidate doar 26 de cladiri cu risc seismic din toata…

- Intre a consolida o cladire cu risc seismic in care pot muri 300-400 de persoane si a asfalta o sosea care poate sa mai astepte un an sau doi sau trei, Nicușor Dan spune ca ar prefera ca PMB sa aloce bani pentru a consolida cladirile cu risc seismic.

- Guvernul doreste ca, in patru ani, sa investeasca in consolidarea cladirilor cu risc seismic din tara un miliard de lei, a anuntat, joi, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila. El a participat la dezbaterea "De ce uitam? Ce am facut cu cladirile degradate?",…

- Guvernul dorește ca, in patru ani, sa investeasca in consolidarea cladirilor cu risc seismic un miliard de lei, a declarat, joi, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila....

- Conferința naționala online „Violența psihologica – bullying-ul", inițiata de Inspectoratul Școlar Județean Suceava – educație permanenta, in parteneriat cu Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu" Dumbraveni, va avea loc vineri, 26 februarie, la ora 15.00, pe ...

- Ministrul Sporturilor, Eduard Novak, a anunțat ca pregatește o strategie a sportului romanesc care se va inspira din modelele de succes, in special din cel al… Ungariei. Ministrul Eduard Novak a anunțat ca va inființa o comisie care va avea ca scop realizarea unei strategii pentru sportul romanesc.…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației elaboreaza un proiect de act normativ in vederea alocarii sumei de 1 miliard de lei, in tranșe, pe o perioada de patru ani, in vederea consolidarii cladirilor cu risc seismic 1 și 2 – anunța ministrul Cseke Attila. ”Investiția va servi un…