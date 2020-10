MLPDA: Aleşii locali vor putea depune jurământul prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanţă Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind unele masuri de asigurare a conditiilor de constituire si de depunere a juramantului de catre autoritatile administratiei publice locale, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanta, in contextul pandemiei de COVID-19, a informat, joi, Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA).



"Aceasta urgenta este determinata de faptul ca, in urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, procedurile de validare a alesilor locali si de constituire a Consiliilor locale si judetene… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

