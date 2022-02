Stiri pe aceeasi tema

- CONFLICTUL din Ucraina: Generalii SUA știu ziua in care Vladimir Putin va ordona invazia. SCENARIILE prezentate CONFLICTUL din Ucraina: Generalii SUA știu ziua in care Vladimir Putin va ordona invazia. SCENARIILE prezentate Generalii din armata SUA au prezentat factorilor de decizie mai multe scenarii…

- Consolidarea armata rusa din apropierea Ucrainei s-a extins și include acum și rezerve de sange, impreuna cu alte materiale medicale care i-ar permite sa trateze victimele, un alt indiciu-cheie al pregatirii militare a Moscovei, au declarat trei oficiali americani pentru Reuters. Actuali și…

- Marea Camera, cea mai importanta instanta a Curtii Europene a Drepturlor Omului (CEDO), a examinat miercuri o posibila incalcare a drepturilor omului de catre Rusia in tragedia aeriana MH17, produsa in vara anului 2014 intr-un teritoriul din estul Ucrainei controlat de separatistii prorusi, relateaza…

- Ucraina are o strategie de aparare a Cernobilului si zonei sale de excludere pentru ca, in ciuda radioactivitatii ridicate, se afla pe drumul cel mai scurt dintre Rusia si Kiev, capitala Ucrainei, potrivit unui reportaj New York Times.

- Parlamentul European (PE) a adoptat o rezolutie in care condamna actuala concentrare de forte ruse la granita cu Ucraina si cere sanctiuni care sa prevada excluderea Rusiei din sistemul de plati SWIFT. „Rusia nu decide viitorul Ucrainei”, afirma eurodeputatii.

- Șeful forțelor armate ale Marii Britanii a avertizat ca o invazie completa a Ucrainei de catre Rusia va fi la un nivel „nemaivazut” in Europa de la cel de al Doilea Razboi Mondial, scrie Business Insider.

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a insistat miercuri ca Rusia „nu are niciun drept de veto” in cazul in care se va decide ca Ucraina sa devina parte a NATO, relateaza agentia de presa EFE si publicatia Ukrainska Pravda.

- Cursa de tren Chișinau-Kiev va fi reluata. O decizie in acest sens a fost convenita in capitala Ucrainei, in cadrul vizitei ministrului Infrastructurii, Andrei Spinu, și omologul sau ucrainean, Oleksandr Kubrakov.