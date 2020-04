Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența (SJU) Bacau a raspuns, in urma cu cateva minute, acuzațiilor formulate de consilierii județeni PNL. Aceștia au susținut intr-un comunicat de presa ca SJU ar fi cumparat materiale de protecție de 375.000 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- (foto: Ordinea.ro) Reprezentanții Ambulanței din Constanța au facut, joi, un apel catre comunitate, careia i-a cerut sa ii sprijine in lupta impotriva COVID-19. Purtatorul de cuvant al SAJ Constanța a declarat pentru Info Sud-Est ca echipele de intervenție mai au inca echipamente de protecție, insa…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat, miercuri, ca isi mentine decizia de a-l propune pe Bogdan Licu pentru functia de prim adjunct al procurorului general, in ciuda avizului negativ de la Consiliul Superior al Magistraturii.

- Uniunea Salvati Romania sustine ca presedintele Klaus Iohannis si ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, au incalcat recomandarile MCV, care cer respectarea avizelor negative ale CSM cu privire la numirea procurorilor-sefi. "Intr-o Romanie normala, procurorii-sefi nu pot fi numiti fara avizul CSM. Asta…

- Iata dialogul in contradictoriu care a avut loc intre Alina Gorghiu si Serban Nicolae, presedintele Comisiei juridice. Alina Gorghiu: Domnule presedinte. Deja, discutia pe care o faceti este o discutie pe fond. In momentul in care intrebati cate avize, la ce ordonante... Serban Nicolae:…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a avut miercuri o noua intalnire cu membrii unei delegatii a Comisiei Europene, aflata in Romania in cadrul misiunii de evaluare a MCV, temele de discutie axandu-se asupra liniilor de actiune si calendarului privind modificarea Legilor Justitiei si punerea in acord…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu (PNL), a blocat in ședința de Guvern de marți schimbarea sistemului de alegere a președinților de Consilii Județene. Social-democrații au inceput sa faca glume inspirate dintr-un discurs recent al prim-vicepreședintelui PNL Rareș Bogdan.Ministerul Dezvoltarii…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a spus, luni, ca este ''deficitar'' modul in care a fost construita Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie. "Modul in care a fost construita este deficitar, cu o competenta adresata strict unei categorii profesionale si nu fenomenului de coruptie…