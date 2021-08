Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, strategia de dezvoltare a sistemului national de probatiune din Romania pentru perioada 2021-2025, initiata de Ministerul Justitiei. Este primul document de politica publica pentru sistemul de probatiune, asumat de Guvernul Romaniei, de la infiintarea…

- „Am spus foarte clar inca din valul 3 ca nu vom renunta la capacitatile noastre pentru COVID. Vreau sa avem un sistem prin care sa putem sa transferam rapid, daca este nevoie, paturi din sistemul COVD si non-COVID, paturi ATI. Sunt sigur ca Ministerul Sanatatii a tinut cont si o sa fie pregatit pentru…

- CITR, lider al pieței de insolvența din Romania, parte a Impetum Group, a fost numit administrator judiciar al rețelei de librarii Diverta, cel mai mare retailer integrat in domeniul carții, papetariei și jucariilor, care și-a cerut intrarea in insolvența ca urmare a dificultaților intampinate in criza…

- „In orice caz, toate dosarele trebuie sa se bucure de intreaga atentie, insa reprezinta un semnal de alarma si trebuie sa verificam foarte atent. Vom vedea daca acea decizie va fi cumva contestata. Daca nu va fi contestata, o discutie - si in cadrul CSM - va trebui sa facem si sa tragem niste concluzii”,…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, a asigurat, in perioada 15 mai 2020 – 15 mai 2021, finantari in valoare de 2,7 miliarde lei pentru spitale si centre sociale din Romania, pe fondul provocarilor…

- "Prin prezentul proiect de act normativ se propune ca persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii, beneficiari ai pensiilor de serviciu sau beneficiari ai sistemului pensiilor militare de stat sa poata exercita optiunea pentru reincadrarea in cadrul autoritatilor si institutiilor…

- Ministerul Justitiei a anuntat, joi, ca demareaza o noua procedura de selectie a candidatilor pentru functia de procuror european delegat in Romania. "Persoanele interesate sa ocupe o functie de procuror european delegat in Romania isi pot depune candidaturile pana la data de 27 iunie,…

- Consiliul Superior al Magistraturii si Ministerul Justitiei au luat act de hotararea istorica a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) prin care instanta de la Luxemburg le-a reamintit autoritatilor romane ca recomandarile Comisiei Europene sunt obligatorii pentru Romania, ca parte a Tratatului…