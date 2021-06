Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de finanțe ai statelor G7, din care fac parte SUA, Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Japonia, Italia, au ajuns la un acord „istoric” privind impozitarea companiilor multinaționale, a declarat ministrul britanic de finanțe, Rishi Sunak, scrie BBC .Miniștrii de finanțe reuniți la Londra…

- Parlamentul European (PE), reunit in sesiune plenara saptamana aceasta, a convenit marti sa mobilizeze 397,5 milioane de euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a ajuta 17 state membre si trei tari in curs de aderare sa protejeze sanatatea publica in contextul COVID-19. Statele…

- Rareș Bogdan a declarat luni seara ca Romania poate depune PNRR pe „29, in aceasta luna – practic, pana pe 1 iunie, el trebuie depus, 29 este ultima zi in care se poate trimite”.Europarlamentarul a amintit ca „pana acum, au trimis 14 țari. Unele din ele, și chiar dintre cele care au trimis, au cerut…

- Ministrii de externe din statele membre G7 (Marea Britanie, SUA, Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia) au discutat marti despre un posibil front comun impotriva unei Chine din ce in ce mai active pe scena internationala, in cadrul primei lor intalniri fizice dupa mai bine de doi ani, informeaza…

- Comisia Europeana a trimis vineri o scrisoare autoritatilor irlandeze prin care contesta masura de carantina obligatorie la hotel impusa calatorilor din anumite tari, intre care cinci membre ale UE, a anuntat vineri un purtator de cuvant, citat de France Presse. Aceasta masura, aplicata…

- Guvernul irlandez a extins joi la 71 lista tarilor cu „risc inalt” de COVID-19 care ii obliga pe calatorii veniti din aceste destinatii sa fie plasati intr-o carantina obligatorie de 14 zile in hoteluri si care include de-acum Franta, Italia, Luxemburg si Belgia, relateaza EFE. Sunt vizate de aceasta…

- Primul model electric al producatorului autohton Dacia a inregistrat peste 9.300 de precomenzi in trei saptamani de cand a ieșit pe piețele europene, scrie economica.net. Modelul Spring a avut un „un succes imediat in cele cinci țari care au deschis precomenzile in prima zi a primaverii: Romania, Franța,…