Stiri pe aceeasi tema

- Starea de alerta a inceta de la miezul nopții, MASURI RECOMANDATE in continuare ce țin strict de RESPONSABILITATE INDIVIDUALA The post Starea de alerta a inceta de la miezul nopții, MASURI RECOMANDATE in continuare ce țin strict de RESPONSABILITATE INDIVIDUALA first appeared on Partener TV .

- Marti este ultima zi de stare de alerta sanitara pe teritoriul Romaniei, in contextul pandemiei de COVID-19. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, la sfarsitul saptamanii trecute, ca starea de alerta impusa de pandemia de coronavirus nu va mai fi prelungita dupa data de 8 martie, avand in vedere ca…

- "Pentru PSD, adevarata stare de alerta va insemna de acum inainte sa protejam populația, pe cei vulnerabili in special, dar și economia in fața creșterilor de prețuri", spune Marcel Ciolacu, presedintele PSD.

- Consiliul Local Campeni este convocat in ședința publica extraordinara care se va desfașura vineri, 11 februarie 2022, incepand cu ora 12.00, in sala de ședințe din cadrul Primariei Campeni. Pentru aceasta intrunire, primarul Cristian Dan Pașca a propus spre dezbatere și aprobare urmatorul PROIECT AL…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, marti seara, ca este posibil ca la finalul lunii martie sa revenim la normalitate. ”Normal inseamna ca probabil nu va mai fi nevoie de starea de alerta”, a afirmat ministrul, scrie News.ro. ”Eu cred ca vom reveni la normal pana la sfarsitul lunii martie.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, marti seara, ca este posibil ca la finalul lunii martie sa revenim la normalitate. ”Normal inseamna ca probabil nu va mai fi nevoie de starea de alerta”, a afirmat ministrul, scrie News.ro. ”Normal inseamna ca probabil nu va mai fi nevoie de starea de…

- Ministerul Justitiei a pus vineri in dezbatere publica proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie. Dupa desființrarea SIIJ, competentele ei vor fi preluate de o structura inspirata din modelul Parchetului European, cu 12 procurori la centru si 30 in…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a pus in dezbatere publica, vineri, proiectul de desființare a Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) și spune ca pentru investigarea infracțiunilor care pana acum erau in competența Secției se vor ocupa 42 de procurori. Ministerul Justiției…