- Minivacanța de Rusalii a fost un bun prilej pentru multe restaurante din stațiunile de pe litoral sa-și deschida porțile. Însa, nu toate au respectat normele de igiena și siguranța alimentara, punând în pericol sanatatea turiștilor. Sâmbata, 26 mai, inspectorii Comisariatului…

- Ministerul Agriculturii nu poate opri fermii privati sa utilizeze produse agrochimice sau sa implementeze tehnici care afecteaza calitatea terenurilor, a declarat Alexandru Potor, secretar de stat in cadrul ministerului.

- Reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța au verificat azi fabrica de produse de panificație Balbo din Constanța. În urma controlului, comisarii au descoperit ca procesul de ambalare a produselor se facea fara manuși, în zona de intrare în…

- Comisarii de la Protecția Consumatorului au fost astazi în control la unul dintre cele mai cunoscute fast food-uri din Constanța. În urma controlului, comisarii au retras de la consum mai multe produse care nu aveau elemente de identificare, aflate în afara termenului de durabilitate…

- In Romania, numarul accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool la volan este la jumatate fața de media europeana. O contribuție esențiala la aceasta diferența o are faptul ca in țara noastra conducerea sub influența alcoolului este interzisa. Experiența acumulata la nivel european arata…

- Seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC Constanta, Horia Constantinescu, a declarat ca joi a fost efectuat un control la doua patiserii din cartierul Km 4-5, descoperind mai multe nereguli. Astfel, in cele doua locuri comisarii CJPC au constatat practici comerciale inselatoare,…

- Doua cantine din municipiul Constanta au fost inchise temporar de comisarii de la Protectia Consumatorilor, dupa ce au fost gasite produse expirate sau fara elemente de identificare, iar spatiile de depozitare si de preparare erau murdare. Comisarii au aplicat in total amenzi in valoare de 65.000 de…

- Astazi, de Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor, comisarii de la Constanta au lansat o campanie prin care doresc sa atraga atentia asupra practicilor neloiale ale comertului online. Inspectorii vor merge prin scoli si mall-uri pentru a-i invata pe tineri cum sa se fereasca de tepele de pe internet.…