Stiri pe aceeasi tema

- Un after school din Bucuresti a fost inchis de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor dupa ce au fost gasite produse expirate, mizerie, iar blocul alimentar functiona fara autorizatie sanitar-veterinara. De asemenea, in acest caz a fost sesizat Serviciul de Investigare a Criminalitatii…

- Un after school din Bucuresti a fost inchis de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor dupa ce au fost gasite produse expirate, mizerie, iar blocul alimentar functiona fara autorizatie sanitar-veterinara. De asemenea, in acest caz a fost sesizat Serviciul de Investigare a Criminalitatii…

- Comisarii pentru Protectia Consumatorilor au aplicat 343 de amenzi contraventionale, in valoare de peste doua milioane lei, comerciantilor de jucarii din Romania pentru nerespectarea prevederilor legale privind comercializarea si siguranta jucariilor. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale…

- Controversatul președinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, susținut și promovat de Niculae Badalau, s-a conformat imediat ultimatumului dat de liderul PSD Marcel Ciolacu și amanat termenul pana la care restaurantele trebuie sa ofere informatii detaliate…

- Deși vanzarea și servirea de mancarea expirata este, din pacate, o practica des intalnita in unitațile de alimentație publica din Romania, un restaurant a ținut sa intre in istoria amenzilor ANPC. Avea in frigidere alimente expirate de nu mai puțin de 3 ani. Restaurantul Moessia din Vadu a fost inchis…

- In urma unor sesizari sosite de la consumatori, referitoare la modul in care sunt comercializate diverse produse second hand, din import, pe piata din Romania, echipe de control ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC , coordonate de presedintele institutiei, Horia Constantinescu…

- Șoferul cu Mercedesul alb, care a sfidat toate forțele de ordine și era sa ia pe capota mai mulți pietoni, a fost reținut de poliție. De asemenea, șoferul recalcitrant a ramas și fara dreptul de a conduce pe o perioada de aproape un an. Șoferului i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru o perioada…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a inițiat, pe data de 20 octombrie 2022, o acțiune de control care a vizat 9 operatori economici din Periam. Au fost controlați S.C. DI&PANIF SRL, S.C. F I AMBRA CONSTRUCT SRL, S.C. GAMA THE BEST SRL, S.C. DARCRIS FAMILY SRL, S.C. AVRAM…