- Luni am asistat la o posibila redefinire a ecuatiei de putere din Romania. Pe de-o parte, dezbaterile pe Legea Offshore au aratat ca singurul care are forta de decizie si capacitatea politica de a implementa proiecte in Romania este Liviu Dragnea. Pe de alta parte, modul in care si unele companii s-au…

- Legea care stabileste în ce conditii se vor exploata gazele din Marea Neagra, modificata personal de Liviu Dragnea, a fost adoptata luni noaptea de Camera Deputaților, într-o varianta radical diferita de cea din Senat.

- USR, PNL si PMP nu au votat. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca legea adoptata de Camera Deputatilor, intr-o forma mult diferita de cea adoptata de Senat, va ajuta Romania sa nu mai fie dependenta energetic de rusi. Legea va impune operatorilor sa plateasca impozite progresive pe venituri suplimentare,…

- „Acum avem practic o dependendența fața de ruși. Producția pe offshore este in scadere acum, așa ca dependența fața de ruși crește”, a afirmat Dragnea, explicand ca, dupa multe amanari, s-a ajuns la o formula legislativa in urma careia Romania va avea de caștigat. Astfel, se menține impozitul pe…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca legea offshore, care reglementeaza exploatarea gazelor din Marea Neagra, va fi votata luni, in Camera Deputatilor. Acesta a prezentat și o varianta modificata fata de cea adoptata de Senat. In acest context, creditul fiscal este eliminat,…

- Violeta Radut, vot favorabil in Camera Deputatilor pentru reducerea varstei de pensionare cu 13 ani pentru mai multe categorii in Politic / on 05/07/2018 at 12:46 / Camera Deputaților a adoptat in ședința de miercuri, 4 iulie 2018, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea…

- Codul penal, dezbatere și vot in Parlament. PSD a stabilit calendarul pentru adoptarea modificarilor la Codul penal. Potrivit unor surse din partid, controversatele amendamente care fac referire la abuzul in serviciu vor fi discutate joi, de comisia speciala condusa de Florin Iordache, urmand ca votul…

- "Partidul National Liberal va contesta la Curtea Constituționala inființarea Comisiei speciale privind analizarea si actualizarea cadrului normativ cu incidenta in domeniul securitatii nationale. Acesta structura dubleaza in mod nepermis atribuțiile comisiilor permanente din Camera Deputaților…