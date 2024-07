Mizele acordului PNL – PSD pentru prezidențiale In spatele ințelegerii politice pentru organizarea alegerilor prezidențiale pe 24 noiembrie și 8 decembrie, liderii PNL și PSD recunosc un acord pe termen lung. Una dintre mize ar fi eliminarea rapida a lui Mircea Geoana din cursa pentru fotoliul de la Cotroceni, scrie Hotnews.ro. „Prima miza a ințelegerii este scoaterea din joc a lui Mircea […] The post Mizele acordului PNL – PSD pentru prezidențiale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

