Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a prefațat meciul cu CFR Cluj. Tehnicianul formației oltene a subliniat ca in cazul unei victorii, CFR va face un pas important pentru castigarea titlului de campioana. „Urmeaza un meci foarte greu, venim dupa un meci castigat impotriva celor de la FCSB, dar, sincer jocul mie unul nu mi-a placut. Am pretentii mult mai mari de la jucatorii nostri, stiu ce fac in fiecare zi cu ei si ma astept ca la meciurile importante, impotriva echipelor bune din campionat, CFR, FCSB, evolutiile lor sa fie aproape ca la antrenamente. Urmeaza un…