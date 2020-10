Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul 1 este cel mai bogat sector din București. Bugetul il depașește pe cel al multor județe din țara și, din acest motiv, batalia politica este foarte dura. La fel a fost și in anul 2016, cand aceiași combatanți, Dan Tudorache și Clotilde Armand, au luptat pana in ultima clipa pentru primarie.…

- ​PSD a cerut Biroului Electoral Central anularea alegerilor sau renumararea voturilor la Sectorul 1, invocand fraudarea alegerilor in defavoarea lui Dan Tudorache, insa solicitarea a fost transmisa fix la un minut dupa expirarea termenului legal. In sesizarea in care social-democrații reclama fraudarea…

- Primarul in funcție al Sectorului 1 al Capitalei, Dan Tudorache, a anunțat ca a cerut Biroului Electoral Central renumararea voturilor "pentru a elimina orice suspiciune despre furtul voturilor"."Azi-noapte, am solicitat Biroului Electoral Central renumararea voturilor. Imi doresc transparența totala,…

- Lderii USR și PLUS s-au dus la sediul Biroului Electoral Sector 1 sa ceara numararea voturilor de pe anumite procese verbale. Dan Barna a fost și el prezent și a cerut renumararea in aceasta seara, deși nu exista personal care sa o faca. ”Acum suntem la egalitate. E o diferența de cateva voturi. El…

- Ancheta privind posibile fraude la alegerile de la Sectorul 1. Clotilde Armand, candidata USR-PLUS la Sectorul 1 al Capitalei, il acuza de tentativa de fraudare a alegerilor pe contracandidatul sau de la PSD, actualul primar in funcție, Dan Tudorache.