Stiri pe aceeasi tema

- Compania se concentreaza in principal pe asamblarea componentelor pentru aripile aeronavelor, unde este liderul mondial. Are sedii de producție in China, Europa, America de Nord și America de Sud cu

- Pretul carnii de porc va creste in Europa cu aproximativ 25% in urmatorii ani, din cauza cererii de pe piata chineza, a declarat Ilie Van, presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS), confirmand astfel analiza de piata efectuata de „Adevarul” inca de la inceputul lunii mai.

- Ford Motor va anunța azi ca dezvolta doua platforme dedicate vehiculelor complet electrice, una pentru camioane și SUV-uri de dimensiuni mari, cealalta pentru autoturisme și SUV-uri mai mici, ca parte a strategiei de a prinde General Motors Co, Volkswagen AG și Tesla Inc in cursa globala de electrificare…

- Ambasadorii la UE ai celor 27 de state membre au decis miercuri ca persoanele vaccinate in afara blocului comunitar, inclusiv din Marea Britanie, sa poata calatori in țarile Uniunii pentru vacanțe și vizite, informeaza Digi24 , care citeaza Washington Post. Astfel, vor fi permise calatoriile neesențiale…

- ”Se incearca foarte mult introducerea deșeurilor prin punctele vamale, astazi la pranz prin unul, maine prin altul. Sunt structuri de crima organizata care, sub o forma sau alta, produc profit prin neutralizarea deșeurilor in Europa de Est și Romania. Daca prețul este 250 de euro, aici este de 30,40,…

- China este o piața foarte curtata de marii producatori de automobile, aceștia oferind aici modele dezvoltate special pentru nevoile clienților din țara asiatica. Mercedes-Benz este prezent la Salonul Auto de la Shanghai, acolo unde tocmai a lansat oficial noul Clasa C L: versiunea cu ampatament marit…

- Consiliul de Administratie al grupului sud-coreean LG Electronics a aprobat luni inchiderea diviziei de telefonie mobila, care inregistreaza pierderi, dupa ce nu a reusit sa gaseasca un cumparator, o decizie in urma careia devine primul mare brand de smartphone-uri care se retrage complet de pe piata.…

- Produsele companiei americane Nike sunt unele dintre cele mai apreciate de pe piața de produse sportive. Nike sponsorizeaza nume foarte importante din lumea sportului, printre care se numara inclusiv și Simona Halep. Ca și orice alta companie, de la inceputul pandemiei, Nike a avut de suferit din cauza…