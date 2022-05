Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va apara "adevarul istoric si interesele sale legitime" și nici sancțiune nu poate distruge voința poporului, potrivit declarațiilor șefului diplomației de la Moscova, Serghei Lavrov, citat de TASS.

- Intrebat despre folosirea unor arme nucleare in razboiul din Ucraina, Serghei Lavrov a negat acest lucru intr-un interviu acordat marți canalului TV India Today.„In acest stadiu, luam in considerare opțiunea armelor convenționale”, a raspuns Serghei Lavrov.Intrebarea vine in contextul in care la inceputul…

- Presedintele rus Vladimir Putin este prost informat despre desfasurarea razboiului in Ucraina, deoarece consilierii sai se tem sa-i dezvaluie amploarea pierderilor militare si economice suferite de Rusia, a declarat miercuri un inalt oficial american.

- China ramane in continuare un mare semn de intrebare in contextul razboiului din Ucraina. Liderii Occidentului inca se chinuie sa desluseasca adevaratele intentii ale asiaticilor. Vor inarma ei, oare, si mai mult Rusia? Vor sta departe de invazia din Ucraina? Cea mai recenta declaratie a ministrului…

- Cu siguranța, razboiul din Ucraina, agresiunea nejustificata și violenta a Rusiei țarului Puțin, care distruge sistematic o țara independenta și ii ucide civilii, reprezinta cel mai important eveniment istoric din ultimii 70 de ani. Este un atac la civilizație, un punct de inflexiune in istoria contemporana,…

- Miniștrii de Externe din Ucraina și Rusia vor avea prima intalnire de la inceputul razboiului, in Turcia. Cel mai probabil, aceasta va fi organizata maine, 10 martie. Ministerul rus de Externe a confirmat ca ministrul Serghei Lavrov va avea o intrevedere cu omologul ucrainean Dmytro Kuleba, in Turcia,…

- mijloacele de transmitere a informațiilor nu au fost atat de extinse ca in prezent și totuși, niciodata masele nu au fost mai ignorante privind cauza reala a suferinței lor . Razboiul mediatic a explodat in toata plenitudinea in umbra razboiului din Ucraina. Drept urmare, Kremlinul a inchis sursele…

- Liderul de la Casa Alba a transmis sambata un mesaj adresat direct populației din Rusia in incercarea de a stopa razboiul din Ucraina. Mesajul lui Joe Biden a venit pe Twitter. I-a indemnat sa nu-si doreasca un razboi „Nu cred ca va doriți un razboi sangeros, distructiv, impotriva Ucrainei – o țara…