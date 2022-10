Miza protestelor AUR. De la rezolvarea facturilor mari, la anticipate și Simion – președinte Numarul celor prezenți la protestul organizat de AUR devine nesemnificativ, chiar și daca vorbim despre cifra de 10.000 de oameni. Ne aducem aminte ca au fost aproape 100.000 in Piața Victoriei, mulți veniți din proprie inițiativa. De surprins este adevaratul scop al lui George Simion care se pare ca vrea sa preia președinția țarii. Dupa ce l-a urmarit luni in șir mai ceva un paparazzo pe ministrul energiei, Virgil Popescu, George Simion a gasit din nou pretextul perfect sa iasa in fața, dupa ce in pandemie a realizat destul proteste, dar nu a reușit sa se impuna pe o funcție mai mare in stat,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat luni, 26 septembrie, ca Arena Nationala a gazduit anul acesta 30 de evenimente, iar incasarile fata de 2020 sunt mai mult decat duble. Nicusor Dan a precizat ca, in ultimele 9 luni ale acestui an, in urma manifestarilor organizate pe acest stadion…

- Ziua de marți a fost marcata de dezbaterea in Camera Deputaților a moțiuni simple „Romania fara energie. Romanii platesc factura pentru incompetența lui Virgil Popescu”. Astazi e programat votul de doua ori inutil impotriva acțiunii inițiate de USR și depusa pe 1 septembrie. Prima la mana, o moțiune…

- George Simion, liderul Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), dar si reprezentantii locali ai acestui partid, ii cheama pe romani la protest pe 2 octombrie: „Alta solutie nu exista! Alegeri anticipate, ACUM!” Astfel, romanii sunt chemati pe data de 2 octombrie la un protest de amploare impotriva deciziilor…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti organizeaza, duminica, concursul de admitere. Anul acesta s-a inscris un numar record de candidati, respectiv 3.497 pentru cele 1.623 de locuri disponibile. 24 de premianti ai olimpiadelor nationale si internationale la biologie, fizica…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) condamna atitudinea slugarnica a diplomatiei romane, care si-a dat acordul pentru distrugerea Deltei Dunarii prin tranzitarea canalului Bastroe de catre nave sub pavilion tert incarcate cu cereale. "Pretul pentru deblocarea exporturilor de cereale din Ucraina a…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita ministrului Energiei, Virgil Popescu, si premierului Nicolae Ciuca sa-si asume afirmatia potrivit careia presedintele AUR, George Simion, ar fi "trompeta ruseasca" si "sa ia masuri responsabile".

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita ministrului Energiei, Virgil Popescu, si premierului Nicolae Ciuca sa-si asume afirmatia potrivit careia presedintele AUR, George Simion, ar fi "trompeta ruseasca" si "sa ia masuri responsabile". AUR sustine ca, in situatia in care un ministru al Guvernului…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita ministrului Energiei, Virgil Popescu, si premierului Nicolae Ciuca sa-si asume afirmatia potrivit careia presedintele AUR, George Simion, ar fi "trompeta ruseasca" si "sa ia masuri responsabile", anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…