- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat vineri ca luna viitoare, la Cluj va fi organizat un spectacol-test de opera, care va avea loc cu prezența publicului. Pentru ca acesta sa poata avea loc, edilul a precizat ca este nevoie ca oamenii sa se vaccineze…

- Primarul Emil Boc crede ca preoții vor juca un rol important in privința vaccinarii.”Miza va fi mediul rural. Pana la urma orașele se vor vaccina, dar jumatate din populația Romaniei traiește in mediul rural. Acolo va fi importanta implicarea tuturor actorilor cu rezonanța și cu putere de influențare…

- Pentru ca restrictiile impuse in pandemia de COVID sa se relaxeze, e nevoie ca 60-70% din populatia tarii sa se vaccineze. Urmeaza cea mai dificila etapa: vaccinarea in mediul rural, unde traieste jumatate din populatia Romaniei.

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a spus ca în vara ar trebui sa trecem de valul trei al pandemiei, însa urmatoarele doua luni vor fi de „foc”, potrivit analizelor specialiștilor. În același timp, el roaga clujenii sa fie atenți…

- • In contexul aparitiei Ordinului 300 din 19 februarie 2021 care reglementeaza educatia remediala, aproape jumatate dintre profesorii din mediul rural care au raspuns unui sondaj al Fundatiei World Vision Romania considera ca elevii lor au pierdut intre 11% și 45% din materie in pandemie. • In 9% dintre…

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz (USR), nu este de acord cu primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc (PNL) care a reproșat Guvernului problema intrarii in scenariul roșu a localitaților care testeaza masiv spre deosebire de localitațile care testeaza puțin. Citește și: Victor…

- Primarul municipiului Cluj, Emil Boc, se arata nemultumit de faptul ca PNL a cedat UDMR functia de prefect in judetul Cluj si afirma ca liberalii din structura centrala au trecut ”o linie rosie”. Boc afirma ca ii este foarte greu sa explice cu argumente de ce PNL a ales, la negocierea politica, alt…

- Primarul municipiului Cluj Napoca și totodata liderul PNL Cluj, Emil Boc, a fost umilit ieri de doua ori de catre conducerea PNL. Prima umilința a lui Boc a fost servita de catre premierul Florin Cițu care și-a numit prietenul in functia de secretar general al Guvernului, deși edilul Clujului vroia…