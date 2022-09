Miza lui Putin: Generalul Iarnă va redeveni aliatul Moscovei? Intrucat iarna este inca departe, este deja evident faptul ca sprijinul Occidentului pentru Ucraina, prin sancțiunile economice impotriva regimului Putin, este indicat ca fiind raspunzator pentru criza energetica și inflaționista care lasa clasele de mijloc și inferioare in pragul unei crize de nervi, potrivit Diario de Noticias , citat de Rador. Susținatorii Moscovei, fie de extrema-dreapta, fie de extrema-stanga, joaca pe sofismul potrivit caruia popoarele democrațiilor occidentale nu ar trebui sa sufere din cauza acestei crize și ca asta se intampla doar pentru ca guvernele lor le-au dus la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

