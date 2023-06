Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 15 mai, Kremlinul denunta ”intelegerea gresita” a relatiilor Moscovei cu Beijingul a lui Emmanuel Macron, dupa ce presedintele francez a declarat ca Rusia intra ”intr-o forma de vasalizare fata de China” , relateaza AFP și News.ro . ”Aceasta abordare este absolut falsa si rezulta dintr-o intelegere…

- Rusia "a pierdut deja din punct de vedere geopolitic" razboiul din Ucraina si se transforma intr-un stat vasal al Chinei, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu acordat ziarului L’Opinion publicat duminica, relateaza The Guardian."De facto, (Rusia) a intrat intr-o forma…

- O gospodarie germana care se respecta (pe... vechi) are indeobste si un abonament la ziarul local. Asa si sora la care stau. Din doi mai incoace, de cand am ajuns din nou in Germania, am rasfoit si eu ziarul Gaubote. M-am gandit ca ar fi interesant de vazut cum se prezinta viata din Germania vazuta…

- Suntem simpli pioni in lupta globala pentru putere, iar flacarile razboiului mistuie multe zone de pe mapamond. Nebunia lui Putin s-a transformat deja in paranoia, ați vazut cum a serbat azi Ziua Victoriei! Rusia nu are ce sarbatori, mamele iși plang copiii uciși pe frontul ucrainean, acolo unde fiii…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cauta susținere printre țarile din America Latina - dupa declarațiile controversate ale președintelui brazilian Lula da Silva privind invazia Rusiei - una dintre ele fiind Mexicul, caruia ii cere sa sprijine un summit regional al țarilor care sunt in favoarea…

- Grupul celor sapte tari puternic industrializate (G7) a declarat marti ca este mai unit ca oricand, criticand presiunile suplimentare exercitate de China asupra Taiwanului si amenintarea Rusiei de a amplasa arme nucleare in Belarus. Miniștrii de externe G7 au transmis un avertisment sever tarilor care…

- Rusia a redus livrarile de gaze catre Europa anul trecut, dupa invazia sa din Ucraina, provocand o criza de aprovizionare cu energie si preturi record. UE a promis ca va renunta la combustibilii fosili din Rusia pana in 2027 si a inlocuit aproximativ doua treimi din gazele rusesti anul trecut. Dar,…

- Vkusvill, care a inchis un magazin in Tarile de Jos in urma cu un an, a lansat in 2022 teste de vanzari pentru clientii din China si din alte tari care se invecineaza cu Rusia, demonstrand schimbarea mai larga a afacerilor catre piete care nu au vizat Moscova cu sanctiuni. Serviciul de livrare expres…