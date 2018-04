Mix de carne şi legume la grătar Mod de preparare Mix de carne si legume la gratar Carnea se spala, se sareaza si se pune pe gratar incins. Legumele se spala, se taie felii si se pun pe gratar. Separat, pana se fac legumele si carnea se pragateste o salata de vara din rosii, ardei, ceapa, ardei iute peste care se pune un dressing din ulei, sare si zeama de lamaie Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

