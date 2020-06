Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Olteanu se afla in continuare in Centrul Olimpic de la Izvorani, impreuna cu echipa nationala feminina a Romaniei de baschet 3X3 pe care o conduce. Antrenorul constantean le pregateste pe tricolore in vederea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, care vor avea loc anul viitor. Stagiul de pregatire…

- Cristina Cosma, una dintre speranțele boxului feminin, vicecampioana europeana la box la U22, nu este buna doar in ring, ci știe sa și cante foarte bine. Sportiva, impreuna cu sora ei, Daiana, au scos un CD cu muzica populara din zona Bistriței, acolo unde au copilarit. Fetele au rememorat perioada…

- Vasile Stanga se afla acum la Izvorani, in cantonament cu echipa nationala masculina, acolo unde are in pregatire si trei jucatori ai Energiei. In acest week-end nationala Romaniei a sustinut doua meciuri de verificare in compania formatiei similare...

- Presedintele Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern, Camelia Potec, a declarat ca dupa 15 mai, la finalul starii de urgenta, cel putin 7 sportivi vor intra in cantonament la Izvorani . „Am vorbit cu ministrul, mi-a spus ca natatia va intra cu lotul olimpic in pregatire si ca in conferinta…

- Cristina Cosma și iubitul ei, Robert Jitaru au pregatit pentru Paște dulcele lor preferat. De cand s-au intors de la Turneul Preolimpic de la Londra, Cristina Cosma și Robert Jitaru stau in izolare in Nasaud. Cei doi tineri se iubesc de doi ani și jumatate, dar nu și-au mai petrecut atat de mult timp...

- Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a fost acuzat de iresponsabilitate, dupa ce doi boxeri turci și antrenorul lor au fost infectați cu noul coronavirus in timpul turneului de calificare la JO 2020 organizat luna aceasta la Londra. Arena Copper Box din Londra a gazduit turneul preolimpic european,…

- Ziarul Unirea “Romania salveaza Romania” – Campanie naționala de strangere de fonduri lansata de Crucea Roșie Romana. Transforma un SMS intr-un mesaj de speranța Crucea Roșie Romana lanseaza campania #RomaniaSalveazaRomania, o campanie destinata strangerii de fonduri pentru dotarea spitalelor romanești…