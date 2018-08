Miturile despre vaccinare, explicate de profesorul Constantin Spînu Adversarii imunizarii împotriva bolilor copilariei susțin ca vaccinurile provoaca autism, paralizie și infertilitate. Potrivit savanților, aceste ipoteze sunt false și creeaza premise pentru apariția și raspândirea infecțiilor periculoase pentru sanatatea și viața copiilor. Doctorul habilitat în medicina și profesorul universitar Constantin Spînu a explicat, în cadrul emisiunii "ATITUDINI", miturile despre vaccinare. Adversarii imunizarii susțin ca bolile copilariei creeaza imunitate organismului. Constantin Spânu combate aceasta ipoteza în… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 22 aug – Sputnik. Premierul Pavel Filip nu exclude aplicarea unor sancțiuni disciplinare pentru responsabilii din domeniul sanatații care nu au acționat prompt pentru a evita raspândirea cazurilor de îmbolnavire cu rujeola la nivel de țara. Șeful Guvernului…

- CHIȘINAU, 22 aug – Sputnik. Premierul Pavel Filip nu exclude aplicarea unor sancțiuni disciplinare pentru responsabilii din domeniul sanatații care nu au acționat prompt pentru a evita raspândirea cazurilor de îmbolnavire cu rujeola la nivel de țara. Șeful Guvernului…

- Festivalul international de folclor pentru copii "Pestisorul de aur" a fost deschis, miercuri seara, in centrul orasului Tulcea, cu un moment dedicat Centenarului Marii Uniri. Evenimentul a inceput cu o parada a portului popular pe principalele strazi ale orasului, cei 1.400 de membri…

- Ansambluri folclorice din Romania si din strainatate vor participa la cea de-a 21-a editie a Festivalului International de Folclor "Ceahlaul", care se va desfasura in perioada 2-7 august pe platoul de la Curtea Domneasca din Piatra-Neamt. Vor fi prezente grupuri reprezentand cultura traditionala din…

- Romania este in alerta din cauza epidemiei de pesta porcina africana. Statul incearca sa gestioneze și sa previna apariția de noi focare. La ora actuala sunt in evoluție 440 de focare in șapte județe din țara. Dincolo de datele oficiale, dezastrul descris de fermieri arata efectele epidemiei: „Nu se…

- Campionatul European Universitar are loc in perioada 25-27 iulie, in Portugalia, la Coimbra. Ca și la ediția din 2017, Romania va fi reprezentata tot de Universitatea Ecologica din București.Inaintea deplasarii in Portugalia, Alexandru Lupu, antrenorul echipei, a oferit cateva declarații:…

- Direcția de Sanatate Publica va primi, pe 13 iunie, 4.500 de doze de vaccin ROR, iar pana la sfarșitul lunii, alte 4.420 de doze de vaccin hexavalent. Criza de vaccinuri de toate felurile, pare sa nu se sfarșeasca niciodata an Romania, in ciuda faptului ca Romania este campioana la rujeola, rata vaccinarii…

- Simona Halep incepe saptamanile cu numarul 30 si 31 pe locul I WTA, cu 7.270 de puncte, potrivit ierahiei publicate luni, valabila pentru urmatoarele 14 zile. Viitorul clasament WTA va fi anuntat dupa incheierea turneului de Grand Slam de la Roland Garros, la care romanca este principala favorita si…