CHIȘINAU, 16 nov - Sputnik. Nutriționistul Anastasia Cernih a spulberat intr-un interviu acordat portalului progorod79.ru cele mai populare mituri despre pierderea in greutate.

Potrivit ei, principala concepție greșita in randul celor care vor sa slabeasca este credința ca infometarea ii va ajuta la pierderea kilogramelor in plus.

„Cand ne este foame, incetinim și mai mult metabolismul, pe masura ce organismul este stresat…