Miturile despre pâine de care trebuie să știi ca să ai o sănătate mai bună Painea este unul dintre cele mai consumate alimente de pe intreaga planeta și ne ofera o mare parte a necesarului zilnic de calorii. Din pacate, exista numeroase mituri referitoare la care este cea mai buna paine pentru sanatatea ta și o cultura intreaga s-a dezvoltat in jurul acestor pareri. Insa deși oamenii susțin sus și […] The post Miturile despre paine de care trebuie sa știi ca sa ai o sanatate mai buna appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Satul Lalasint, apartinator comunei Barzava a fost afectat de ploile care au cazut in aceasta dupa-amiaza. Intreaga localitate se afla sub ape, iar pompierii aradeni au intervenit pentru a salva mai multe familii. Pana la aceasta ora au fost evacuate opt persoane si Inspectoratul pentru Situatii de…

- Miturile din nefrologie și dializa care dauneaza grav sanatații populației in viziunea medicilor Centrului BB-Dializa din municipiul Chișinau, au fost comentate de specialiști, vineri, 13 iulie, in cadrul unei conferințe de presa. Totodata, a fost prezentat și primul portal informațional destinat persoanelor…

- Vreme de 16 ani, Marius Emil Constantin a trait pe strazi și in gari. Pe mama nu și-o mai amintea, iar in dreptul tatalui este o liniuța. Intreaga lui poveste cu adevarat impresionanta o va spune astazi, de la ora 14.00, la ”Totul pentru dragoste”, emisiune prezentata de Mirela Vaida la Antena 1. „Era…

- Un tanar a gasit un mod inedit de a face bani. S-a intins pe trotuar, alaturi de doi caini, pe care i-a invelit. Langa ei a pus mancare și, la scurt timp, “cașcavalul” a inceput sa se adune. Intrebat de cei care treceau pe langa el, cerșetorul, a carui poza a impresionat pe toata lumea, […] The post…

- Un incendiu puternic a izbucnit noaptea trecuta la mansarda unui imobil din Timisoara, in curtea caruia se afla o vulcanizare. Flacarile au afectat doua case din apropiere, iar acoperisul uneia a ars in totalitate. Focul s-a extins si la o masina, care era parcata in zona.

- UPDATE: Premierul Viorica Dancila a afirmat miercuri, in plenul reunit al Parlamentului, ca nu s-a asteptat ca intreaga motiune de cenzura, semnata de PNL, USR si PMP, "sa fie o insiruire de falsuri". "Nu m-am aşteptat ca întreaga moţiune să fie o înşiruire…

- Zeci de locuinte, anexe gospodaresti, curti, beciuri si subsoluri au fost inundate in ultimele 24 ore, pompierii intervenind in 22 de localitati din 14 judete si municipiul Bucuresti. ANM a emis 80 de atentionari si avertizari meteorologice de vremea rea.

- Fapta ar fi avut loc in noaptea de 17 spre 18 octombrie 2017, la un restaurant din zona Tudor Vladimirescu. Dupa ora 2.00, cele doua au mai cerut de baut, iar refuzul reprezentantilor restaurantului le-a infuriat. In prima faza au spart un geam si, dupa ce au adresat amenintari cu moartea unui barman,…