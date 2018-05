MITURI despre implantul dentar. Pacienții întreabă, stomatologii răspund Doare, costa mult, au efecte secundare, mai bine aleg proteza dentara. Acestea sunt doar cateva dintre dilemele celor care ajung, de voie sau nevoie, pe scaunul stomatologului, legate de implantul dentar. Specialistii demonteaza o serie de mituri create in jurul acestui subiect, asa incat trebuie sa stiti ca tehnica a avansat foarte mult si in domeniul implantologiei dentare, iar in 2018 aveti toate sansele sa plecati zambind din cabinetul medicului.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii in somnologie de la Cleveland Clinic Sleep Disorders Center,SUA, au intocmit un top al celor mai frecvente mituri care circula pe seama tulburarilor de somn. Ei au explicat care este, de fapt, adevarul.

- Medicii specializati in tratarea infertilitatii recomanda femeilor, pe cat posibil, sa-si programeze sarcinile inainte de varsta de 35 de ani, deoarece fertilitatea natural scade rapid cu varsta. In plus, menopauza se instaleaza tot mai frecvent la persoane tinere, cu varsta sub 40 de ani.

- Specialiștii de la CardioRec Corbeanca, primul spital privat de recuperare și reabilitare cardiovasculara din Romania, reintegreaza in activitațile cotidiene pacienții cu boli grave de inima și vase sanguine, operați. Cu eforturi susținute, experții centrului medical le ofera pacienților din Ilfov o…

- Pacientii cu afectiuni cardiace care au nevoie de proteza de valva aortica stau pe liste lungi de asteptare pentru o interventie minim invaziva, pentru ca banii de la stat sunt puțini. Ar trebui operati cam 2.

- Stephen Hawking a murit, miercuri, la varsta de 76 de ani. Astrofizicianul britanic care a devenit celebru datorita lucrarilor revolutionare despre univers, a reusit sa faca fata, timp de peste 50 de ani, unei boli necruțatoare: scleroza laterala amiotrofica. Scleroza laterala amiotrofica (ALS) a fost…

- Ministerul Sanatații atrage atenția pacienților ca a identificat mai multe site-uri care se foloseau de sigla instituției pentru a comercializa medicamente neautorizate. Specialiștii avertizeaza ca achiziționarea online de medicamente și dispozitive medicale poate fi periculoasa. Ministerul Sanatații…

- Meteorologii au anuntat ca vremea se va raci considerabil in urmatoarele zile, iar medicii au avertizat persoanele cu boli cronice ca pot avea de suferit de pe urma schimbarilor climatice, transmite MOLDPRES. Fiecare persoana resimte diferit schimbarile meteorologice. Potrivit specialistilor, exista…