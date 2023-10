Mitulețu Buică pleacă de la AEP. Cine îi va lua locul Secretarul general al Autoritații Electorale Permanente, instituția de care le e frica cel mai mult partidelor politice, și-a dat demisia. Constantin Florin Mitulețu-Buica și-a dat demisia in febuarie 2023 și din poziția de președinte al Autoritații Electorale Permanente. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, declara atunci ca el i-a cerut sa faca acest pas, din cauza investigațiilor ANI in cazul sau. „Eu i-am solicitat domnului Mitulețu ca ar fi cazul sa-și inainteze demisia. Cred ca a fost supercorect”, a spus Ciolacu in februarie 2023. Pe 9 ianuarie 2023, Agenția Naționala de Integritate a sesizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

