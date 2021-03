Mituleţu-Buică: Am fost pus sub acuzare pentru două infracţiuni…

Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a declarat, joi, ca a fost pus sub acuzare pentru doua infractiuni de abuz in serviciu, pe motiv ca in 2019 a aplicat doua sanctiuni disciplinare pentru doi directori din institutie, insa considera ca nu a facut nimic ilegal. Mituletu-Buica a precizat ca a fost chemat la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 pentru a i se aduce la cunostinta acuzatiile. "Am fost pus sub acuzare pentru doua infractiuni de abuz in serviciu pentru doua sanctiuni disciplinare cu avertisment din anul 2019 pentru doi directori.…