Mituleţu-Buică (AEP): În starea de alertă se pot strânge fizic semnăturile pentru candidaţii la alegerile locale Presedintele AEP, Constantin Mituletu-Buica, a precizat, vineri, ca in starea de alerta se pot strange fizic semnaturi de sustinere a candidatilor la alegerile locale, fiind introdusa si facilitatea ca aceste semnaturi sa fie stranse in format electronic. Buica a adaugat ca, daca se reinstaureaza starea de urgenta, alegerile nu vor mai putea avea loc. "La acest moment avem o stare de alerta. In starea de alerta nu sunt interzise adunarile de peste 20 de persoane in spatii inchise, peste 50 in afara. Avem posibilitatea sa pastram distantarea fizica in anumite conditii. Am vazut si eu legislatia,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

