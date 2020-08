Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, a afirmat ca persoanele infectate cu noul coronavirus - atat cele aflate in carantina sau in izolare, cat si cele din spitale - vor putea vota la alegerile locale folosind urna mobila, scrie Agerpres."Vor putea sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus ca alegerile locale se pot organiza in septembrie, in ciuda numarului mare de cazuri din ultima perioada.Intrebat de Libertatea care sunt conditiile in care alegerile ar trebui amanate, pe fondul unei agravari a situatiei epidemiologice, presedintele a afirmat ca aceste…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca, daca se iau masuri stricte se pot tine alegeri, dar ca numarul critic de imbolnaviri Covid-19 de la care nu mai pot avea loc alegerile va fi anuntat de Ministerul Sanatatii si de Institutul National de Sanatate Publica.

- Vicepremierul Raluca Turcan îi contrazice pe liderii opoziției care au cerut amânarea alegerilor locale și susține ca scrutinul poate avea loc în bune condiții, la termenul stabilit - 27 septembrie.Turcan a spus, marți, la Botoșani, ca "Guvernul îsi doreste organizarea…

- Raluca Turcan a acuzat PSD de "discurs duplicitar" atunci cand vorbeste de alegerile locale din septembrie. "Alegerile pot fi organizate in bune conditii. Cine spune ca nu pot fi organizate in bune conditii, nu s-a uitat cum a fost organizat examenul de Bacalaureat sau Evaluarea Nationala.…