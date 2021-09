Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiarii de ajutor social vor primi indemnizație timp de inca 6 luni, din momentul angajarii, daca se angajeaza pentru o perioada de cel puțin 24 luni, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența intocmit de Ministerrul Muncii. Ministerul Muncii a anunțat ca a elaborat un proiect de ordonanța…

- Elevii din Rodna ar putea avea un Centru de Excelența pentru Formare Profesionala in Sistem Dual! Atat ei, cat și familiile lor, dar și companiile de pe Valea Someșului sau administrația locala ar avea o mulțime de beneficii. Consiliul Local din Rodna a respins propunerea celor de la Școala Fara Șomeri…

- 12 total views …citește AICI cerințele posturilor scoase la concurs de instituțiile publice care duc lipsa de personal. Așadar, daca ești in cautare de un loc de munca iți prezentam o oferta nu prea generoasa, dar nici una care merita ignorata. Sistemul de Gospodarire a Apelor (SGA), subunitate a Administrației…

- Maria Dragomiroiu este marea sarbatorita a zilei. Artista, reper de autenticitate și valoare in muzica autentica romaneasca, traiește implinirea in toate sensurile pozitive. Vocea și infațișarea sa sunt repere inconfudabile, iar melodiile sale au urmarit petrecerile romanilor in ultimele patru decenii.…

- Teoretic, vaccinarea COVID este inca voluntara in Rusia. Dar autoritațile din Moscova au pus la punct o politica care nu ofera prea multe alegeri oamenilor angajați in posturi in care interacționeaza cu publicul și nu numai. Unii ruși se plang acum ca imunizarea a devenit „voluntara-obligatorie”, un…

- Sistemul public de pensii, cel de salarizare si cel de asistenta sociala sunt trei sisteme pentru care se poate spune, la 30 de ani de la Revolutie, ca statul a facut prea putin, a declarat, marti, ministrul Muncii, Raluca Turcan. "Suntem la 30 de ani de la Revolutie si, daca te uiti la cel putin 3…

- Un numar de 10.794.270 locuitori aveau locuintele conectate la sistemele de canalizare, in 2020, cu 279.346 persoane mai mult comparativ cu anul anterior, acestia reprezentand 55,8% din populatia rezidenta a Romaniei, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica. In…

- Persoanele care nu indeplinesc conditia stagiului minim de cotizare pentru a accede la o categorie de pensii din sistemul public, iși pot cumpara pana la 6 ani de vechime, pana la data de 31 august 2023 Romanii care nu au contribuit suficient la sistemul public de pensii vor avea posibilitatea sa-și…