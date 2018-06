Mitul lui Sisif capătă sens în România Din 2005, pana anul trecut, statul a cheltuit pe investitii din buget (cheltuieli de capital) 244 de miliarde de lei (53 de miliarde de euro, la cursul de azi). Dar nu are nici azi o autostrada intreaga. Pentru a intelege mai bine, iata ce inseamna asta: doua bugete consolidate ale tarii, la nivelul anului 2007, anul aderarii Romaniei la UE. Citeste articolul mai departe pe mediafax.ro…

Sursa articol si foto: mediafax.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Populatia din Romania a ajuns anul trecut la active de 1.843 de miliarde de lei (peste 400 mld. euro), iar cea mai mare pondere, de peste 77%, revine activelor imobiliare, potrivit datelor Bancii Nationale.Avutia neta a populatiei s-a majorat cu 10% in 2017 fata de anul anterior. Activele…

- Fiecare roman are in medie o avutie neta de aproximativ 20.000 de euro, de cateva ori mai mica decat un european din zona euro, in timp ce datoria pe persoana ajunge in Romania la aproape 1.600 de euro, potrivit datelor BNR din Raportul asupra stabilitatii financiare 2017, scrie Ziarul Financiar.

- CM 2018 a debutat joi cu meciul dintre tara gazda, Rusia, si Arabia Saudita, incheiat cu scorul de 5-0. Cifrele audientei TV si a celei online, ale drepturilor de difuzare si sponsorizarilor sunt pe un trend ascendent. Potrivit documentelor financiare ale FIFA, scrie The New York Times, organizatia…

- Retragerea SUA din acrodul nuclear cu Iranul inseamna o pierdere de 20 de miliarde de dolari pentru compania Boeing, care nu va mai livra Teheranului cele 110 avioane promis prin acordul incheiat in 2016. Decizia a fost luat fiindca americanii au reintrodus sancțiunile la adresa Irnaului , o data cu…

- Produsul Intern Brut al Uniunii Europene s-a ridicat, in anul 2017, la 15.300 miliarde euro la preturi curente, iar PIB-ul Romaniei a fost de 187,8 miliarde euro, echivalentul a 1,2% din PIB-ul UE, tara fiind a 16-a economie din UE, potrivit datelor comunicate vineri de Eurostat. Conform acestor date,…

- Presedintele Klaus Iohannis acuza din nou puterea de politici bazate pe consum si spune ca performantele in agricultura trebuie sa se axeze pe stimularea productiei. Mesajul a fost transmis de seful statului la evenimentul organizat de Federatia Nationala Pro Agro. „Agricultura romaneasca are nevoie…

- Datoria publica a Romaniei a scazut ca procent in PIB, dar a crescut nominal in fiecare an, scrie capital.ro. Dupa saltul din 2009 cand ne-am imprumutat aproape 20 miliarde euro de la FMI, Banca Mondiala si UE, care a dus la dublarea datoriei publice externe, tara noastra a returnat mai mult de trei…

- Piata asigurarilor din Romania a continuat si in anul 2017 tendinta de crestere, iar societatile de asigurare autorizate si reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au subscris prime brute in valoare de 9,7 miliarde lei, cu 3,5% mai mult comparativ cu anul precedent, potrivit unui…