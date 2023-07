Stiri pe aceeasi tema

- O gospodarie din Romania a avut, in primul trimestru din 2023, in medie, venituri in valoare de 6.979 de lei și cheltuieli de 5.971 de lei, arata datele Institutului Național de Statistica (INS).

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) s-a redus cu 13,4% in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, la 11,06 miliarde de euro, transmite Institutul National de Statistica. Exporturile FOB au insumat 39,68 miliarde de euro, in urcare cu 7,5%, iar importurile…

- ”Conform datelor recent publicate de Institutul National de Statistica (INS), valoarea totala a exporturilor de produse din tutun prelucrat, precum tigarete si consumabile pentru produse din tutun incalzit, a fost de 1,48 de miliarde de euro in 2022, reprezentand o crestere de 140 de milioane de euro…

- Turistii nerezidenti au cheltuit in Romania in medie aproximativ 2.632 lei de persoana in primul trimestru al acestui an, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri.Numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective in primele trei…

- O schimbare a Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) s-a facut oficial in aceasta saptamana, cand au fost introduse opt noi ocupatii si reorganizate altele doua. Ordinul ministrului Muncii si al presedintelui Institutului National de Statistica a fost publicat, miercuri, in Monitorul Oficial. …

- O interpelare a unui deputat USR de Bacau privind activitatea Institutului Național de Statistica condus de eternul Tudorel Andrei scoate in evidența o situație incredibila privind modul de calcul al salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata pentru 2023. Lege este, dar nu se aplica Deputatul…

- Lungimea drumurilor publice din Romania totaliza 86.338 kilometri (km), la finele anului 2022, din care aproape jumatate erau modernizate, in timp ce calea ferata se intindea pe 10.615 km, din care 56,2% fiind reprezentate de cai principale, reiese din datele Institutului National de Statistica (INS),…

- Romania a fost anul trecut una dintre tarile europene cu cea mai mare crestere a salariilor, de 12,3%, fata de media UE de 4,4%, fiind devansata doar de Ungaria, Bulgaria si Lituania, potrivit datelor Eurostat, scrie Ziarul Financiar. Potrivit datelor Institutului National de Statistica, Romania a incheiat…