Jumatate (52%) dintre angajati considera ca au rezultate mai bune atunci cand lucreaza singuri, arata un sondaj realizat pe platforma BestJobs printre utilizatorii serviciilor Grow, iar 23% nu gasesc nicio diferenta intre rezultatele obtinute individual sau in echipa, in timp ce 25% ar prefera sa imparta sarcinile cu colegii. Compania mentioneaza intr-un comunicat ca lucrul de la distanta a devenit normalitate pentru multe dintre companii, intr-un context in care regulile pe piata muncii au fost adaptate pentru a pune pe primul loc siguranta angajatilor. Angajatii au fost si ei nevoiti sa adopte…