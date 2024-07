Stiri pe aceeasi tema

- In cultura graului de toamna, continutul de umiditate pe profilul de sol 0-100 centimetri se va situa in limite scazute (seceta pedologica moderata) si deosebit de scazute (seceta pedologica puternica si extrema) in Maramures, Crisana, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, pe suprafete extinse din Moldova,…

- Ministrul Digitalizarii Bogdan Ivan a deschis ceremonia de celebrare a zilei oficiale de naștere a Regelui Charles al III-lea, la invitația ambasadorului Regatului Unit la București Giles Portman. Bogdan Ivan, ministrul Digitalizarii, a deschis ceremonia de celebrare a zilei oficiale de naștere a Regelui…

- Meteorologii au emis o atenționare cod portocaliu de instabilitate atmosferica in mai multe județe, intre care și Maramureș, valabil in intervalul 22 iunie, ora 15 – 23 iunie, ora 6. In intervalul menționat, in Crișana, Maramureș, local in Banat și Transilvania, precum și in nord-vestul Moldovei vor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni, 10 iunie, o atenționare meteo cod portocaliu de vreme severa, cu instabilitate atmosferica accentuata. Alerta este valabila intre orele 15-23. In intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumatatea de…

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie a transmis ca atat la nivelul Transilvaniei, cat și in restul țarii vor exista temperaturi extreme ce pot atinge pana la 40 de grade Celsius, dar exista și avertizari pentru fenomene de instabilitate. In cazul sud-vestului Transilvaniei, codul…

- Vine un prim val de caldura din acest sezon estival. Temperaturile se apropie de pragul caniculei. Valul de aer tropical cuprinde toata Romania. In zona Transilvaniei vor fi 32-33 de grade C. Meteorologii avertizeaza asupra unei mase de aer cald ce se va manifesta, in unele zone, pana la finalul lunii.…

- Campania de realegere a lui Joe Biden și-a intensificat atacurile la adresa lui Donald Trump in legatura cu condamnarea sa penala din New York, in timp ce democrații l-au indemnat pe președinte sa profite de verdictul de vinovație ca arma electorala impotriva rivalului sau republican. Potrivit Financial…

- Informațiile despre practicile UDMR de a aborda cetațenii in prag de alegeri electorale au ajuns in toata țara deși cenzura la adresa Buletin de Carei și a puținelor ziare romanești existente este drastica. Serviciile prietene știu de ce. Romanii au aflat cu ce se confrunta locuitorii din zonele unde…